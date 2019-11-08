Mevlit Kandili'nde Mevlana Hazretleri Türbesi ve camiler doldu taştı

-Mevlana Hazretleri Türbesine gelen vatandaşlar

-Mevlana Hazretleri Türbesi genel detay

-Vatandaşlarla röportaj



( KONYA ) KONYA



- Konya’da Mevlit Kandili'nde vatandaşlar Mevlana Hazretleri Türbesi ve camileri doldurdu.Mevlit Kandili münasebetiyle vatandaşlar başta Sultan Selim Camisi olmak üzere camileri doldurdu. Camilerde namazlarını kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından ellerini semaya açıp dua etti. Vatandaşlar yatsı namazı sonrası camilerde okunan Kur’an-Kerim’i dinledi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar ziyarete açık olan Mevlana Hazretleri Türbesine gelerek dua eden vatandaşlar, bütün Müslümanların Mevlit Kandili’ni kutladıklarını ve herkes için dua ettiklerini ifade etti.





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