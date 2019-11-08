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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Mevlit Kandili'nde Mevlana Hazretleri Türbesi ve camiler doldu taştı

Mevlit Kandili'nde Mevlana Hazretleri Türbesi ve camiler doldu taştı

Cami genel detay

Cenin 

-Mevlana Hazretleri Türbesine gelen vatandaşlar
-Mevlana Hazretleri Türbesi genel detay
-Vatandaşlarla röportaj

( KONYA ) KONYA

- Konya’da Mevlit Kandili'nde vatandaşlar Mevlana Hazretleri Türbesi ve camileri doldurdu.Mevlit Kandili münasebetiyle vatandaşlar başta Sultan Selim Camisi olmak üzere camileri doldurdu. Camilerde namazlarını kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından ellerini semaya açıp dua etti. Vatandaşlar yatsı namazı sonrası camilerde okunan Kur’an-Kerim’i dinledi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar ziyarete açık olan Mevlana Hazretleri Türbesine gelerek dua eden vatandaşlar, bütün Müslümanların Mevlit Kandili’ni kutladıklarını ve herkes için dua ettiklerini ifade etti.

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