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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Metro inşaatında doğalgaz borusu patladı

Metro inşaatında doğalgaz borusu patladı

Doğalgazın havaya sızması

Metro İnşaatı İş Makinesi Gaz Akışı Doğalgaz Borusu Polis Ekipleri 

-Patlayan boru ve iş makinesinden aktüel görüntü
-Vatandaş ile röportaj
-detaylar

( İSTANBUL )- Metro inşaatında patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu İSTANBUL

- Halkalı’daki metro inşaatında çalışma yapan iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Şiddetli bir gürültüyle havaya sızan doğalgaz büyük paniğe neden oldu. Küçükçekmece Halkalı-Atakent Metro İstasyonu inşaatında çalışma yapan bir iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Doğalgaz, patlayan borudan büyük bir gürültü ile püskürmeye başladı.
Patlama nedeniyle çevreye yoğun bir gaz kokusu yayıldı. Olay sonrası İGDAŞ, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.
Sızıntı yaşanan bölgedeki gaz akışı kesildikten sonra ekipler sızıntıya müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında Hürriyet Caddesi bir süre trafiğe tamamen kapatıldı. Sızıntının önlenmesinin ardından yol trafiğe tekrar açıldı. "Doğalgaz aynı su gibi havaya püskürüyordu" Mahalle sakinlerinden Adem Durmaz Güler, evde otururken şiddetli bir ses duyduğunu anlattı. İnsanların etrafa kaçıştığını söyleyen Güler, “Evde oturuyordum, kulakları rahatsız edici bir ses geldi. Merak ettim caddeye çıktım burada büyük bir patlama gördüm. Doğalgaz aynı su gibi havaya püskürüyordu. Ortada çok keskin bir doğalgaz kokusu vardı. İnsanlar etrafa kaçıştı. Yetkili arkadaşlar müdahale edip kestiler” dedi.

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