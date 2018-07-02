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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mersin’de turizmciler sezona umutlu bakıyor

Mersin’de turizmciler sezona umutlu bakıyor

Sahillerden genel ve detay görüntü

Turizm Sezonu Genel Seçimler Haziran Ayı Adala Umutlu 

-Denize girenlerden genel ve detay görüntü

( MERSİN )- Silifke Turizmini Tanıtma ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Küçük, Ramazan ayı, seçimler ve sınavların da etkisiyle mayıs ile haziran ayında turizmden yeterli payı alamadıklarını ancak bundan sonra umutlu olduklarını söyledi MERSİN

- Mersin’in Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, Ramazan ayı, seçimler ve sınavların da etkisiyle mayıs ile haziran ayında turizmden yeterli payı alamadıklarını ancak bundan sonra umutlu olduklarını söyledi Silifke Turizmini Tanıtma ve Geliştirme Derneği Yönetim kurulu adına açıklama yapan Başkan Küçük, “Artık turizm sezonu bugünden itibaren başlıyor. Mersin’in Silifke İlçesinde geç kalmış bir sezon yaşıyoruz. Bugünden itibaren turizmde bir patlama bekliyoruz. Ramazan ayı ve genel seçimlerden dolayı mayıs ve haziran ayında turizmden yeterli payı alamadık. Ama bundan sonra sınavların bitmesi ile birlikte artık bölgemizde turizm hareketliliği başlayacak. Tatilcilerimize tavsiyemiz erkenden rezervasyon yaptırmalarıdır. Çünkü yer bulmada zorlanabilirler. Bölgemizde deniz, kum güneş ve kültür turlarının dışında yat turları ile sabah sekizden akşam altıya kadar Doğu Akdeniz’in en güzel koyları ve adalarını gezme imkanı sunuyoruz. Dalış turları, olta balık turları, bölgemizde faaliyet vermektedir. Aynı zamanda yaylalarımızda gerçek Yörük Türkmen kültürünün en güzel örneklerini görebilirsiniz. Silifke lezzetlerini tadabilirsiniz. Rafting ve safari yapabilirsiniz. Ve bakir koylarımızın serin sularında yüzebilirsiniz. Sizleri Doğu Akdeniz’in en güzel yeri olan Silifke’ye bekliyoruz” dedi.

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