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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Martta yağan kar ulaşımı aksattı - ARDAHAN

Martta yağan kar ulaşımı aksattı - ARDAHAN

- Ardahan - Artvin yolu - Ekiplerin karla mücadelede görüntüleri - Karayolunda ilerleyen araçlardan detaylar Ardahan 'da martta yağan kar ulaşımı aksattı - Ardahan - Artvin karayolunda kar yağışı ve tipi yüzünden sürücüler ilerlemekte güçlük çektiARDAHAN (AA) - Ardahan 'da mart ayında yağan kar, ulaşımda aksamaya neden oldu.Kent merkezinde sabah saatlerinde bir süre etkili olan kar yağışı, öğleden sonra özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı.Baharın ilk ayı olan martta etkili olan kar sebebiyle Ardahan - Artvin karayolunda tipiye dönüştü.Sürücülerin güçlükle ilerlediği söz konusu karayolunda, iş makinesi desteğindeki karayolları ekiplerince kar küreme çalışması başlatıldı.Karayolları ekipleri, kar yağışının yolları kayganlaştırdığına dikkati çekerek, sürücülerin tedbirli olmasını istedi.

Karayolları İş Makinesi Karla Mücadele Yağan Kar Yağışı 

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