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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Marmaraereğlisi'nde otomobil devrildi: 3 yaralı - TEKİRDAĞ

Marmaraereğlisi'nde otomobil devrildi: 3 yaralı - TEKİRDAĞ



: - Marmaraereğlisi - Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araca ait görüntülerOtomobil devrildi: 3 yaralı - TEKİRDAĞTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Levent Taşkın idaresindeki 34 BN 7301 plakalı otomobil, Marmaraereğlisi - Çorlu kara yolu Fabrikalar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve tarlaya devrildi.Kazada, sürücü Taşkın ile otomobildeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.Araçta sıkışan Levent Taşkın, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

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