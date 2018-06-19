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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Manisa'da sağanak ve trafik kazaları: 5 yaralı

Manisa'da sağanak ve trafik kazaları: 5 yaralı

- Manisa 'da trafik kazaları - 5 yaralı - Sarıgöl ilçesinde meydana gelen yağıştan etkilenen araziden detay - Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarından detay görüntüler Manisa 'da trafik kazaları: 5 yaralı - Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Taner Köroğlu (24) idaresindeki 43 AD 769 plakalı otomobil, Sarıgöl - Alaşehir Hacıaliler Mahallesi'nde Bülent Yalım (47) yönetimindeki 07 BEL 70 plakalı tıra çarptı.Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa Köroğlu ve Melahat Köroğlu yaralandı.Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Sarıgöl ilçesinde ise Buldan yönünden Sarıgöl'e gelmekte olan Adnan Çakıl yönetimindeki 61 K 0341 plaklı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada sürücü ve yanında bulunan kardeşi Burhan Çakıl yaralandı.Sarıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Adnan Çakıl'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Manisa 'da sağanak - Sarıgöl ilçesinde yağış nedeniyle üzüm bağları zarar gördüİlçede sabah başlayan sağanak nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı, dereler taştı.Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağanağın özellikle Çanakçı, Bahadırlar, Yeniköy mahallelerinde etkili olduğunu söyledi.

Yağıştan üzüm bağlarına zarar verdiğini belirten Ülgen, "Bağlara sel suları doldu" dedi.
Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da yağış nedeniyle mağduriyet yaşanan yerlere itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini dile getirdi.Yeniköy Mahallesi'ne ulaşım sağlayan bir köprünün yağış nedeniyle yıkıldığını ifade eden Selçuk, "Buraya ancak, Eşme'nin Çam köyünden ulaşım sağlanmaktadır. Diğer yerlerde kepçelerimiz selin verdiği hasarlı yerlerde çalışmalar yapıyor." diye konuştu.

Trafik Kazası Bild Direksiyon 

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