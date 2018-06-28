Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Manisa'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Olay yeri

İlk Müdahale Fabrika Hastane Trafik Kazası 

-Yaralıların ilk müdahalesi ve ambulans ile hastaneye kaldırılması

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Kula ilçesinde açık kasa kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza saat 15.45'te Manisa'nın Kula ilçesi Kula-Alaşehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir istikametinden Kula istikametine seyir halinde olan Mehmet Ö. (30) idaresindeki 45 SA 2256 plakalı motosiklet ile Kula istikametinden Alaşehir istikametine yolun sol tarafından bulunan bir kuru yemiş fabrikasına girmek isteyen Mazlum A. yönetimindeki 45 K 0631 plakalı transit ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklette sürücü Mehmet Ö. (30) ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sergen A. (26) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 yaralı Kula Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (HY-AY-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı