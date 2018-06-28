Manisa'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

-Yaralıların ilk müdahalesi ve ambulans ile hastaneye kaldırılması



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'nın Kula ilçesinde açık kasa kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza saat 15.45'te Manisa'nın Kula ilçesi Kula-Alaşehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir istikametinden Kula istikametine seyir halinde olan Mehmet Ö. (30) idaresindeki 45 SA 2256 plakalı motosiklet ile Kula istikametinden Alaşehir istikametine yolun sol tarafından bulunan bir kuru yemiş fabrikasına girmek isteyen Mazlum A. yönetimindeki 45 K 0631 plakalı transit ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklette sürücü Mehmet Ö. (30) ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sergen A. (26) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 yaralı Kula Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (HY-AY-

