Manavgat’ta Suriyeliler kaza yaptı: 3’ü Suriye vatandaşı 5 kişi yaralandı

-kazadan yerinden araçlardan ve yaralılardan detay

-trafik ekiplerinin çalışması



( ANTALYA )- Manavgat Çakalderesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında 3’ü Suriyeli 5 kişi yaralandı. ANTALYA



- Manavgat Çakalderesi kavşağında Suriyeli işçileri taşıyan otomobil kaza yaptı. Kaza; Manavgat Şehir merkezi istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Suriyeli Basel Resul’un kullandığı 07 MA 1304 plakalı otomobil ile Side istikametinden gelip Sarılar istikametine gitmekte olan Hasan D.’nin kullandığı 42 ZD 949 plakalı otomobilin Çakalderesi kavşağında çarpışması sonucunda meydana geldi. Kazada; Suriyeli Basel Resul’un kullandığı 07 MA 1304 plakalı otomobilde bulunan Mohammed Mahmut isimli Suriyeli’nin yanı sıra ismi öğrenilemeyen bir Suriye vatandaşı ile diğer araç sürücüsü Hasan D. Ve araçta yolcu olarak bulunan Hatice D. Yaralandı. Manavgat’ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Diğer taraftan kazaya karışan araçlardan Suriyeli Basel Resul’un kullandığı 07 MA 1304 plakalı otomobilde 5 Suriyelinin yanısıra 1 Türk vatandaşı bulunduğu, Serik’te ikamet eden Suriyelilerin Manavgat Toptancı haline karpuz yüklemek için gelip, Serik’e geri dönerken kaza yaptıkları bildirildi.



