Maltepe’de trafik kazası: 1 yaralı

-Yaralı vatandaşın ambulansa bindirilmesi

-kaza yapan araçtan detaylar

-Kaza yapan servis sürücüsü ile röportaj

-detaylar



( İSTANBUL -ÖZEL)- Maltepe sahil yolu trafiğe kapandı İSTANBUL



- Maltepe sahil yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Maltepe Turgut Özal Bulvarı sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen 34 RB 4174 plakalı aracın sürücüsü sahil yolunda seyir halindeyken 34 LAL 789 plakalı servis aracının yandan çarpmasıyla yan devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde müdahale etti. Aracın devrilmesiyle Maltepe Sahil yolu bir süre trafiğe kapandı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan servis sürücü ise "Ben buradan sağa dönüyordum, önüme bir otomobil geldi hızlı da değildim ama çarptım. çarpmanın etkisiyle otomobilin tekeri kaldırıma gelince devrildi" dedi Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

