Malatya’da 15 kırsal mahalle yolu kardan kapandı



- Malatya’da 15 kırsal mahalle yolu kar nedeniyle kapandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 27 ekibi tarafından, kapalı kırsal mahalle yollarını açma çalışmaları sürüyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye, en fazla kardan kapalı kırsal mahalle sayısı Pütürge ilçesi 12 kapalı kırsal mahalle ile birinci sırada. 15 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Toplam 334 kilometrelik kardan kapalı yolun açılması için 27 ekibin iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor. Ekiplerin bazı kırsal mahalle yolunu açtıkları, sonra tipi nedeniyle tekrar kapandığı, bu nedenle bir günde aynı kırsal mahalle yolunu birkaç kez açma zorunda kaldıkları ifade ediliyor. (NA-MFT-



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