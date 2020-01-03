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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Malatya’da 15 kırsal mahalle yolu kardan kapandı

Malatya’da 15 kırsal mahalle yolu kardan kapandı

Araçların yol açma çalışması

( MALATYA ) MALATYA

İş Makinesi 


- Malatya’da 15 kırsal mahalle yolu kar nedeniyle kapandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 27 ekibi tarafından, kapalı kırsal mahalle yollarını açma çalışmaları sürüyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye, en fazla kardan kapalı kırsal mahalle sayısı Pütürge ilçesi 12 kapalı kırsal mahalle ile birinci sırada. 15 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Toplam 334 kilometrelik kardan kapalı yolun açılması için 27 ekibin iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor. Ekiplerin bazı kırsal mahalle yolunu açtıkları, sonra tipi nedeniyle tekrar kapandığı, bu nedenle bir günde aynı kırsal mahalle yolunu birkaç kez açma zorunda kaldıkları ifade ediliyor. (NA-MFT-
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