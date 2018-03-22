Liseli öğrencilerden anlamlı proje Haberi

-Öğrenci ve öğretmenlerin ziyaretinden detay

-Ziyarette yaşlı ve hastalara ile ilgilenmelerden detay

-Yaşlı ve engelli Zehra Sayın ile röp.

-Farklı bir haneye ziyaretten detaylar

-Okul Müdürü Ermen Özen ile röp.

-2 öğrenci ile röp.

-Detaylar



( ORDU -HD)- Yaşlı hastaları ziyaret edip, sağlık kontrolü ve kişisel bakımlarını yapıyorlar- Ordu’nun Gülyalı ilçesindeki Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, yaşlıların yardımına koşuyor ORDU



- Ordu’nun Gülyalı ilçesinde bulunan Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, başlattıkları proje kapsamında, yaşlıları ziyaret ederek, kişisel bakımlarını ve sağlık kontrollerini yapıyor. Gülyalı Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesi Hasta ve yaşlı bakımı bölümünde eğitim gören 44 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte son derece anlamlı bir projeye imza attı. ‘Meslek Liseleri Hayata Değer Katıyor’ ismini verdikleri proje ile öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte yaşlı ve hastaları ziyaret ederek, kişisel bakımlarını ve sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. İlçedeki hasta ve yaşlılara yardım eden öğrenciler, böyle bir proje içinde oldukları için mutlu olduklarını belirtiyor. Öğrencilerin ziyaret ettikleri yaşlılar ve hastalar ise, projeyi hayata geçirenlere teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getiriyor. Gülyalı ilçesinde bulunan Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, proje kapsamında öğretmenleri ve Okul Müdürü ile birlikte Zehra Sayın ve Zübeyde Sayın kardeşleri ziyaret etti. Ziyarette, kontrolleri ve kişisel bakımı yapılan ayrıca geçirdiği trafik kazası sonrası sakat kalan 68 yaşındaki Zehra Sayın, öğrencileri ve hocaları gördüğünde duygulandığını belirterek, çok sevindiğini söyledi.



Sayın, “O okuyan gençleri görünce o kadar çok seviniyorum ki, çok iyi ve sosyal bir faaliyet. Çok iyi yapıyorlar, yaşlıları tanısınlar. Bizleri görünce acıyıp üzülsünler diye değil, merhamet ve hep içlerinde olsun. Aslında biz sabır örneğiyiz, birer ders alınacak insanlarız. Gençlerde bu duygu olsun. Engelliler ile dalga geçip hor görmesinler” dedi.

“Bize güven sağlıyorlar” Zehra Sayın ayrıca, öğrencilerin, kendilerine güven verdiğini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı: “Tansiyonumuzu ölçüyorlar, şekerimizi ölçüyorlar ve sağ olsunlar bizlere güven sağlıyorlar yaşlı ve engellilere. Çok iyi bir proje, çok memnunuz. Biz, yaşlılar ve engeliler olarak onların önünü açmamız gerekiyor. Bizimde onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Onlar bize nasıl yardımcı oluyorsa onlara da bizim destek çıkmamız gerekiyor.” 73 yaşındaki abla Zübeyde Sayın da, kendilerini ziyaret eden öğrencilere teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi. “Öğrencilerimizin okulda aldıkları eğitim ile vatandaşlarımıza ve halkımıza katkıda bulunmalarını sağladık” Gülyalı Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Erman Özen, okul olarak öğrencilerle birlikte çeşitli projelere imza attıklarını söyledi.



Müdür Özen, “Hasta ve yaşlı bakımı bölümü öğrencilerimizle beraber ‘Meslek Liseleri Hayata Değer Katıyor’ projemiz ile çevremizde bulunan yaşlı ve hastalarımıza, bakıma muhtaç insanlara dokunmak ve onların ihtiyaçlarını gidermeyi amaçladık. Bu proje kapsamında hastalarımıza kişisel bakım, sağlık hizmetleri sağlamaktayız. Öğrencilerimiz bu projeyi gerçekleştirmede, sadece okulda aldıkları eğitimi sosyal hayatta vatandaşlarımıza ve halkımıza katkıda bulunmalarını sağladık” dedi.

“24 hanede 36 hasta ile ilgileniyorlar” Öğrencilerin, toplam 24 haneye uğradıklarını ve yaklaşık 36 adet hasta ile ilgilendiklerini aktaran Müdür Özen, “Hastalarımıza her öğrencimiz, 2 saate yakın vakit ayırıyor. Burada kişisel bakımından tutun, tansiyon ölçme, şeker ölçme, yaralarını pansuman etme ve gerekli bakımlarını sağlamaktadır. Öğrencilerimiz sadece tansiyon ve şeker ölçme işlemlerini yapmıyor, hasta ve yaşlılarımıza banyosunu yaptırıyor, tırnaklarını kesiyor ve saçlarını örüyor yani kişisel tamamen bakımını sağlıyor” şeklinde konuştu.

Yaşlı ve hastaların, kendilerine verilen hizmet karşılığında dua ettiklerini belirten Müdür Özen, konuşmasını şöyle tamamladı: “Tek kelime ile ‘Allah razı olsun’ diyorlar, memleketimizde çok değerli gençlerimiz varmış diyerek, kendi memleketlerindeki öğrencilerin sunduğu hizmetten çok memnunlar.” Farklı bir hanedeki yaşlı çifti de ziyaret edip bakımlarını ve kontrollerini yapan okul öğrencilerinden Berna duman ve Kübra Ermutlu ise, hasta ve yaşlılara bakım yapınca kendilerini mutlu hissettiklerini söylediler. Böyle bir projenin içinde bulundukları için gururlandıklarını belirten öğrenciler, okulda aldıkları eğitimleri gerçek hayatta uygulamanın da meslek hayatlarında kendilerine faydalı olacağını söylediler.

