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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Lastik yüklü otomobil su kanalına devrildi: 1 kişi ağır yaralandı

Lastik yüklü otomobil su kanalına devrildi: 1 kişi ağır yaralandı

Kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Trafik Kazası Su Kanalı Sağlık Ekipleri Yağmur Suyu 

-Vatandaş röportaj

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale-Samsun Karayolu’nun 2’nci kilometresinde bir kişinin ağır yaralandığı trafik kazasında takla atarak karşı şeride geçen otomobil, duble yolun ortasında bulunan yağmursuyu kanalına devrildi. Edinilen bilgiye göre Kırıkkale-Samsun Karayolu’nun 2’nci kilometresinde 66 AZ 150 plakalı bagajı araç lastiği dolu otomobilin sürücü Kenan Aktaş direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak duble yolun ortasındaki yağmur suyu kanalına devrildi. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık Ekipleri ve Kırıkkale Belediye’sine ait İtfaiye ekipleri’nin yardımıyla kazada ağır yaralanan Kenan Aktaş’ı hurdaya dönen otomobilin içerisinden çıkartmayı başardı. Daha sonra sağlık ekipleri burada yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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