Kurye aracı kaza yaptı: 1 ölü,1 yaralı



-Manisa’nın Alaşehir İlçesi Katırlı mevkinde meydana gelen trafik kazasında bir bankanın paralarını taşımakta olan kurye aracın sürücüsü hayatını kaybetti.Sarıgöl yönünden Alaşehir istikametine gitmekte olan Mustafa Y.yönetimindeki para taşıyan kurye aracı kaza yaptı.İbrahim Ş.yönetimindeki 34 ZN 2716 plakalı banka kurye aracı,önünde seyretmekte olan Mustafaa Y.yönetimindeki 45 ZN 360 Plakalı pikaba arkadan çarpması sonucu savrulan araç üzüm bağına uçtu.Pikapta bulunan Mustafa Y. olay yerinde öldü. Kazada yaralana diğer araç sürücüsü İbrahim Ş.112 Ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

