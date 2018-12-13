Kula'da trafik kazası: 1 yaralı - MANİSA

- Kula'da trafik kazası - 1 yaralı - Kaza yerinden detay görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Kula ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Uşak'tan İzmir yönüne doğru giden Ramazan Aktaş (63) idaresindeki 07 K 3063 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Kavşağı'nda araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı önde ilerleyen Ahmet Ölmez (47) idaresindeki 35 DE 1132 plakalı otomobil ve Hasan Özbalcı idaresindeki 27 Z 3904 plakalı tıra arkadan çarptı.Kazada, Aktaş'ın kullandığı otomobil içerisinde bulunan Bayram Yırtık (47) yaralandı.Ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yırtık, daha sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.