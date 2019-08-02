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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Kula'da ev yangını - MANİSA

Kula'da ev yangını - MANİSA

- Manisa 'da ev yangını - Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler Manisa 'da ev yangını - Kula ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Kula ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Ayvatlar Mahallesi'nde Adil Akoğlu'na (62) ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Evin alt katındaki ahırda bulunan koyun ve inekler, komşuların çabasıyla dışarı çıkarıldı.İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.Adil ve Leyla Akoğlu çiftinin yangın çıktığı sırada tarlada çalıştıkları öğrenildi.

Ahşap Ev Jandarma Ev Yangını 

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