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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Küçükçekmece’de trafik kazası; 1 ölü 5 yaralı

Küçükçekmece’de trafik kazası; 1 ölü 5 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası Aşırı Hız Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralılardan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Kaza yapan araçtan görüntü
-Yoldan görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- Virajı alamayan otomobil bariyerlere çarparak takla attı- Kaza sonrası olay yerinde can pazarı yaşandı İSTANBUL

- Küçükçekmece’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si kadın 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 02:00 sıralarında TEM Otoyolu Yan yol caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Altınşehir istikametine giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BJJ 684 plakalı otomobil, iddialara göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce viyadük üzerinde bulunan duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak karşı yöne geçen otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobil içerisinden yola savrulan Mert K.’a sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil içerisinde bulunan 2’si kadın 5 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birisi TEM Otoyoluna düştü Can pazarının yaşandığı kazada, kaza yapan otomobil içerisinde bulunan yaralılardan bir tanesinin kaza sonrası otomobilden fırlayarak TEM Otoyoluna düştüğü öğrenildi. Kaza anını gören Ahmet Hıra, “ Ben aracı havada gördüm. Araç içerisinden bir kişi otobana düştü. Ona orada sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Çok hızlı geliyorlardı. Bende şaşırdım, kaldım. Arabada 6 kişi vardı, 1 tanesi hayatını kaybetti. Bir tanesi viyadükten aşağıya düştü. O an onu havada gördüm” dedi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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