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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan vinç zeytinliğe yuvarlandı

Kontrolden çıkan vinç zeytinliğe yuvarlandı

olay yerinden görüntü

Rüzgar Santrali İş Makinesi Zeytinli Trol 

-vincin çıkarılma çalışmalarından görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın Gemlik ilçesinde 100 tonluk vinç zeytinliğe yuvarlandı. Kaza Gemlik-Haydariye yolu üzerinde meydana geldi. Yalova’nın Armutlu ilçesi Hayriye köyünde yapımı devam eden rüzgar santralinde çalışmak üzere yola çıkan vinç, rampada belirlenemeyen bir sebepten dolayı yolun altında bulunan zeytinliğe uçtu. Vincin sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtulurken, iş makinesi kullanılamaz hale geldi. Kaza alanından iş makinesinin çıkartılması için kepçe ile yol açma çalışmalarına başlanıldı.
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