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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan tır beton bariyerlere çarptı

Kontrolden çıkan tır beton bariyerlere çarptı

Olay yerinden görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Trafik Kazası Bild Direksiyon Trol 


- Kocaeli’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkan tır, yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak durabildi. Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre 41 YK 207 plakalı tırın sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan tır ters dönerek yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak durdu. Meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü yara almadan kurtulurken, bir süre trafiğe kapatılan yol daha sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı. Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (SK-
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