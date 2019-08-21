Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında ki kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında ki kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Kaza yeri

İlk Müdahale Polis Aracı Trafik Kazası Kaygan Yol Sağlık Ekipleri 

-Kaza yerindeki ambulans ve polis aracı
-Kazayı izlerken çarpışan otomobillerin sürücülerin diyalogları
-Maddi hasarlı kazaya karışan otomobiller
-Yaralamalı kaza yapan otomobilden genel görüntüler
-Ambulansların olay yerinden ayrılması
-Sürücünün kazayı anlatması
-Detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kaygan yolda kontrolü kaybeden sürücü otomobiliyle yol kenarında ki kayalıklara çarptı. Kaza akşam saatlerinde Ereğli-Kandilli Beldesi arasında ki Köseağzı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre K.İ. idaresindeki 67 LD 463 plakalı otomobil kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada sürücü başından hafifi yaralanırken otomobilde yolcu olarak bulunan İ.R. için 112 sağlık ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken aynı noktada seyir halinde iken kazayı izleyen sürücülerin kullandığı iki otomobil daha çarpıştı. Kazada her iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. (VK-
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı