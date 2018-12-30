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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil yağmur suyu kanalına girdi: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil yağmur suyu kanalına girdi: 3 yaralı

- Kaza alanından görüntü

Polis Hastane Trafik Kazası Yağmur Suyu Trol 

-- Kaza yapan araçtan görüntü
-- Polis ekiplerinin incelemeleri
-- Otomobilin çekiciye alınması

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yağmur kanalına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerine Körfez Şirinyalı mevkii D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aykut K. İdaresindeki 34 NF 1808 plakalı otomobil, D-100 Karayolu mevkiinde seyir halinde ilerlediği esnada kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına çarparak durabildi. Çarpma sonucu büyük hasar oluşan araçta sürücü Aykut K., eşi Melek K. ve ismi öğrenilemeyen çocukları yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, polis kaza hakkında inceleme başlattı.
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