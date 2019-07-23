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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak karşı şeride geçti: 1’i ağır 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak karşı şeride geçti: 1’i ağır 4 yaralı

Olay yerinden görüntü

Karayolları Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-Kaza yapan araçtan görüntü
-Yola fırlayan terlikten görüntü
-Piknik tüpünden görüntü
-Cevşenden görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır Silvan karayolu 20’nci kilometresi Karaçatı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk olmak üzere, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır Silvan yolu 20’nci kilometresi Karaçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 63 DN 650 plakalı araç Şanlıurfa’dan Diyarbakır’ın Kulp ilçesine akraba ziyaretine giderken Karaçatı mevkiinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Hafif ticari aracın taklalar atması sonucu araçta bulunanlar yola fırladı. Yola fırlayanlardan 2’si çocuk, 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürülürken, karayolları ekipleri yol güvenliğini sağladı. Araçta bulunan piknik tüpünün patlamaması büyük bir faciayı önledi. Kazanın ardından yol, karayolları ekiplerince güvenli bir şekilde ulaşıma açıldı. Jandarmanın olayla inceleme başlattığı öğrenildi.
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