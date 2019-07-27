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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil önce iki araca sonra direğe çarptı: 1'i çocuk 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil önce iki araca sonra direğe çarptı: 1'i çocuk 4 yaralı

Kazaya karışan araçlar

Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri Trol Aydınlatma Direği 

-Hurdaya dönen otomobil
-Polis ekipleri
-Yoldan geçen araçlar
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya Ankara karayolu Kulu ilçe girişi Meteoroloji Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Cemile D. (38) idaresindeki 34 LZ 6841 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan K.K. yönetimindeki 06 FS 7101 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobil, ardından da yoldan geçmekte olan N.Ö. idaresindeki 06 SEB 23 plakalı tıra yandan çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 34 plakalı otomobil sürücüsü Cemile D. ile aynı araçta bulunan A.D. (7), Z.D.D. (13) ve A.D. (12) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasını ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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