Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip 2 araca çarptı: 4 yaralı

-yaralılara müdahale

-genel detay

-araç sürücüsünün jandarmaya kaza anını anlatması



( ANTALYA -ÖZEL)- Yağmur suyu birikintisine girince direksiyon hakimiyetini kaybetti ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın, araç sürücüsünün yağmurun ardından oluşan su birikintisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi sonucunda meydana geldiği bildirildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametinden oteller bölgesi istikametine seyir halindeki Rukiye Yaman’ın kullandığı 07 YEN 55 plakalı otomobil, Sorgun Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunu geçtikten sonra yol kenarındaki yağmur suyu birikintisine girince sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen otomobil önce Adem Yıldız’ın kullandığı 34 AJM 600 plakalı araca, ardından da İrfan Günal’ın kullandığı 07 LGM 66 plakalı otomobile çarptı.Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Rukiye Yaman, otomobilde yolcu olarak bulunan Almila Ülkü Şanlı ve Metehan Yaman ile diğer otomobilin sürücüsü İrfan Günal yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.Kazanın ardından Acısu Caddesi'nde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Diğer taraftan, kazaya karışan ve kazayı yaralanmadan atlatan araç sürücülerinden Adem Yıldız, Rukiye Yaman’ın kullandığı 07 YEN 55 otomobilin petrol istasyonunun geçtikten sonra virajı aldığı sarada yağmur suyu birikintisine girdiğini, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçtiğini ve aracının arka kısmına çarptıktan sonra diğer araca çarptığını söyledi.





