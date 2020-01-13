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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı

Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı

Olay yeri

Polis Güzergah Trafik Kazası Polis Ekipleri Aydınlatma Direği 

-Kaza yapan araç
-Ambulansın gelişi

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

- Balıkesir'in Erdek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin beton aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Erdek-Bandırma karayolu güzergahı Erdek İtfaiye Grup Amirliği Hizmet Binası’nın yer aldığı kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Bandırma istikametinden Erdek’e gelmekte olan Tayfun K. idaresindeki 10 ACN 293 plakalı otomobil Erdek İtfaiye Grup Amirliği’nin bulunduğu Migros Kavşağı’na doğru seyrederken, henüz belirlenemeyen bir nedenle araç kontrolden çıkarak kaldırım üstündeki beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen araçta, sürücü Tayfun K. ile otomobilde bulunan arkadaşı Erkan G. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, olay yerinde intikal eden itfaiye ekiplerince çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralı Tayfun K. ve Erkan G. Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Erdek Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik polis ekipleri olası bir kazayı daha önlemek için yolu bir süre trafiğe kapattı. Kazaya karışan otomobil çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırılırken, itfaiye ekipleri yolu temizledikten sonra yol yeniden trafiğe açıldı. (MAK-BD
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