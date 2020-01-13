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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan araç yol kenarına savruldu: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan araç yol kenarına savruldu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Acil Servis İlk Müdahale Trafik Kazası Devlet Hastanesi Sağlık Ekipleri 

-devlet hastanesi acil servisinin önünden görüntü

( ANTALYA )- Kontrolden çıkan otomobil şarampole savruldu ANTALYA

- Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza Kumluca İlçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi Şıkköyü Mevkiinde saat 19. 50 de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Demet (31) yönetimindeki 07 VFP 32 plakalı otomobil kontrolden çıkıp şarampole savruldu. Kazada araç sürücü Mustafa Demet ve araçta bulunan Ünal Doğan (50) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Ambulansı ile Kumluca Devlet Hastanesine ve ilçede bulunan özel hastaneye sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ünal Doğan, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. (RS-
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