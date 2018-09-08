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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- KKTC'li hayvancılara biber gazlı müdahale - KKTC’de hükümet karşıtı protesto

- KKTC'li hayvancılara biber gazlı müdahale - KKTC’de hükümet karşıtı protesto

protetsolardan görüntüler

( LEFKOŞA ) - KKTC'li hayvancılara biber gazlı müdahale- KKTC’de hükümet karşıtı protesto LEFKOŞA

Biber Gazı Çevik Kuvvet Hükümet Hükümet Karşıtı Pazar Günü 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin, arpa fiyatlarındaki artış nedeniyle başlattığı eylem üçüncü gününde de devam etti, gösterilerde polis ve protestocular karşı karşıya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin, arpa fiyatlarındaki yüzde 140 zam artış nedeniyle başlattığı araçlı eylem üçüncü gününde de devam etti. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde araçlarıyla bekleyen eylemcilerden bir heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmelerinden sonuç alamayınca Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne doğru yürüyüşe geçti. KKTC çevik kuvvet polislerinin Tarım Bakanlığı ve Meclisin bulunduğu yolu tamamen geçişlere kapatması üzerine Eylemciler ile polisler arasında arbede yaşandı. Polisin sıktığı biber gazından etkilenen bazı eylemciler ve bir basın mensubu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. KKTC Tarım Bakanı Erkut Şahali eylem sonrası yaptığı açıklamada, “Küçükbaş hayvancılığının besleme giderlerine hayvan başı 60 kiloluk desteğimizi açıkladık. Birden fazla kez Hayvan Üreticileri Birliği Heyeti ile bir araya geldik. Hükümet olarak hesap bilir, hesap yapabilir bir tavır sergiledik. Sahip olmadığımız bir kaynağı vermemiz mümkün değil. 150 milyon TL destek bütçemiz var. Buna ek olarak 45 milyon TL daha bir destek kaynağı oluşturduk. Ancak, sahip olduğumuz kaynaktan da fazlasını verme girişimimiz reddedildi, eylemlerin de şiddeti arttı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile bir noktaya varamadık' dedi.
KKTC Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise hükümetin kuruş hesabı yaptığını iddia ederek ve bundan vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Naimoğulları, "Cumartesi, pazar günü arpa fiyatları geri çekilirse pazartesi günü gelip araçları çekeriz. Geri çekmeyecekse pazartesi eylemlerin şiddetini arttıracağız" şeklinde konuştu.

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