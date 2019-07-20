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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı:1 ağır yaralı

Kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı:1 ağır yaralı

Kazanın mobese görüntüsü

Trafik Kazası Mobese Görüntüsü Kırmızı Işık Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Detay

( BİLECİK ) BİLECİK

- BİLECİK

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarpan otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünün ağır yaralanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi Yeşilkent kavşağında meydana gelen trafik kazasında Erkan G. idaresindeki 26 RT 635 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mirsad P.(25) idaresindeki 11 DE 024 plakalı motorsiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsünün tedavisinin devam ettiği belirtilirken kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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