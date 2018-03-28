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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kırmızı ışık ihlali nedeniyle ölen küçük Furkan toprağa verildi... Kaza anı kamerada

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle ölen küçük Furkan toprağa verildi... Kaza anı kamerada

Güvenlik kamerası görüntüsü

Trafik Kazası Kırmızı Işık Işık İhlali Cenaze Namazı Kadın Sürücü 

-Kaza anı
-Cenazeden detay
-Cenaze namazının kılınması
-Foto

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Nazilli ilçesinde dün gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 4 yaşındaki Furkan, anne ve babasının yaralı kurtulduğu kazada yaşamını kaybetti. Küçük Furkan bugün gözyaşları altında son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen bilgiye göre, 27 Mart Salı günü saat 23.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Evranlı Mezarlığı kuzey batısındaki ışıklı kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen N.C.’nin kullandığı 09 HD 300 plakalı otomobil, yeşil ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışan Süleyman Tülek’in kullandığı 09 F 4343 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kendi etrafında dönerek büyük hasar alan otomobilde bulunan Tülek’in eşi Münevver Tülek ve 4 yaşındaki oğlu Furkan Tülek yaralandı. Yaralanan diğer otomobil sürücüsü N.C. ile birlikte tüm yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Furkan Tülek ise Aydın’a sevk edildi. Küçük Furkan burada da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan sonra N.C. isimli kadın sürücü polis tarafından savcının talimatı ile gözaltına alındı. Kazanın olduğu yerin yakınındaki bir sitede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olay anını saniye saniye gösteren görüntüye ulaştı. Gözyaşları altında toprağa verildi Bugün ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından hayatının daha başında olan 4 yaşındaki Furkan gözyaşları altında toprağa verildi.
Çapahasan Camiinde kılınan cenaze namazına acılı baba ve aile yakınlarının yanı sıra Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Küçük Furkan için helallik isteyen imamın konuşması yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi
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