Kırıkkale’de aynı mevkide iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

-Ambulans görüntüsü



( KIRIKKALE -HD) KIRIKKALE



- Kırıkkale’de yarım saat ara ile aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, iki kaza da yarım saat ara ile Kırıkkale-Ankara karayolunun 25’inci kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. İlk kazada Murat Y.'nin kullandığı 06 LV 6238 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkıp taklalar atarak tarlaya devrildi. Aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçta sürücünün eşi Ayten Y. (39) hayatını kaybederken, Kadir Efe Y., Eda Yılmaz, Betül Yılmaz ve Salih Küçükkenez ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İkinci kazada ise Sefa E. idaresindeki 06 FJ 567 plakalı otomobil ile Ümit K. idaresindeki 06 FBV 13 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 06 FJ 567 plakalı otomobildeki Derya E. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Daha sonra Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

