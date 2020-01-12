Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

CENAZE TÖRENİNDEN DETAY

Gaziler Kanser Tedavisi Cenaze Cenaze Namazı Askeri Tören 

-CENAZE NAMAZI DETAY
-CENAZENİN ASKERLERİN OMUZLARINDA GÖTÜRÜLMESİ
-GAZİNİN FOTOĞRAFI

( MANİSA ) - MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ve son iki aydır kanser tedavisi gören Kıbrıs gazisi Mehmet Yaşar dün akşam evinde hayatını kaybetti. Gazi Yaşar, son yolculuğuna düzenlenen askeri törenle uğurlandı. Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesinde oturan 66 yaşındaki 2 çocuk babası 1974 Kıbrıs Gazisi Mehmet Yaşar geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Alaşehir Kavaklıdere Mahallesi Pazar Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Gazi Yaşar, düzenlenen askeri törenle Kavaklıdere Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.
Mehmet Yaşar’ın cenaze törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Ali İsmail Elalmış, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç, gaziler, yakınları ve sevenleri katıldı.
(HK-SC-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı