- Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra milli mücadele anısına madalya



- KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Mutlu Barış Harekatı’nda mücadele veren Bolu Komando Tugayı’nın 1. Komando Taburu askerlerinden oluşan 18 kahraman gaziye, milli mücadelenin anısına 45 sonra basılan madalyaları taktim etti. 20 Temmuz Kıbrıs 1974 Mutlu Barış Harekâtı sırasında “Doğruyol-Ataktepe” bölgelerinde kritik çarpışmalarında mücadele veren Bolu Komando Tugayı’nın 1. Komando Taburu askerlerinden oluşan 18 kahraman gaziye, milli mücadelenin anısına basılan madalyaları Başbakan Ersin Tatar tarafından taktim edildi. Başbakanlık Şeref Salonu’ndaki madalya töreninde, 45 yıl sonra madalyalarına kavuşan emekli komandolara Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan eşlik etti. “En büyük onur” Birinci Komando Taburunun 1974 Barış Harekatındaki Komutanı Tümgeneral Cemal Eruç, kabulde yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı gibi onurlu bir etkinlikte kendilerine de yer verilmesinden büyük onur duyduklarını ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar ise kendilerini ağırlamaktan şeref duyduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 1974’te gerçekleştirdiği kutsal harekâtla Kıbrıs Türkü’ne bağımsızlık, özgürlük ve mutluluk getirdiğini söyledi.



Barış Harekatı sayesinde Kıbrıslı Türklerin Doğu Akdeniz’de bir devlet sahibi olduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız ambargolara rağmen Türkiye’nin de desteğiyle KKTC’nin kökleşmeye devam ettiğini ifade etti.

Başbakan Tatar, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin güçlenmesinin önemini vurgulayarak, emekli komandoların çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.



Ataktepe-Doğruyol çarpışmaları Kıbrıs çıkarmasının en kritik anlarında, savaşın kaderini değiştirebilecek kadar değerli olan St. Hilarion bölgesindeki Doğruyol tepesi Rum kontrolüne geçmişti.Bolu Komando Tugayı’nın 1. Tabur Komutanı olan Yarbay Cemal Eruç ve ona bağlı kahraman askerleri bir destan yazarak bu tepeyi geri aldılar. 20 Temmuz gecesi saatler gece yarısını gösterdiğinde başlayan çarpışmalar, 21 Temmuz günü saat 10.30’a kadar devam etmiş ve kahraman komandoların kendilerinden sayıca üstün ve ağır silahlarla mevzilenmiş Rum ve Yunan birliklerine karşı aldıkları kesin zaferle sonuçlanmıştı. 10 saati aşkın devam eden çarpışmalarda Bolu Komando Taburu aralarında 3. Bölük Komutanı Üsteğmen Oğuz Yener’in de bulunduğu 7 kahramanını şehit vermişti. Bolu Komando Tugayı 1. Komando Taburu Barış Harekatı sırasında toplam 21 şehit vermiş, 56 personel de yaralanmıştı.

