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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kıbrıs gazileri 45 yıl aradan sonra madalyalarını aldı

Kıbrıs gazileri 45 yıl aradan sonra madalyalarını aldı

Kaymakamın Konuşması

Gaziler Şehit Saygı Duruşu 

-Madalyaların verilmesi
-Gazinin kısa açıklaması
-Resepsiyon

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Kıbrıs Barış Harekatı gazileri 45 yıl aradan sonra madalya ve beratlarını aldı. İslahiye Kaymakamlığı tarafından Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünde düzenlenen törende, Kıbrıs Barış Harekatı’nda gazi olan İslahiye ilçesindeki 16 Kıbrıs gazisine 45 yıl aradan sonra madalya ve beratları teslim edildi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Kıbrıs gazilerine madalyalarını, İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 106. Topçu Alay Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi ve Belediye Başkan Vekili Fetiye Erdoğan takdim etti. Açılış konuşmasını yapan Kaymakam Kotan, "Şehit ve gaziler söz konusu olduğunda aklımıza gelmesi gereken, bu vatanın tapusunun asli ve müşterek hissedarıdırlar, bu zamana kadar Türk ordusu zamana ve duruma bakmadan vatanını savunmuş, başındaki komutan Metehan olduğu zamanda Alparslan olduğu zaman da Yavuz olduğu zaman da Fatih olduğu zaman da ve Atatürk olduğu zaman da her zaman vatanı için şehit veya gazi olur ve vatan işte bu şehit ve gazilerin omuzlarında bayraklaşarak zamanı ve mekanı aşarak bize kadar ulaşır. Bundan dolayıdır ki vatanın ve sonsuz devletin tapusu şehit ve gazi üzerinedir ve onlardan bize miras kalır" dedi.
Törene Kıbrıs gazileri ve yakınları katıldı.
Gaziler madalya ve beratlarını aldıktan sonra verilen resepsiyona katıldı.

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