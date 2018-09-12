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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
“Kerbela'dan bir esinti” aşura çadırı

“Kerbela'dan bir esinti” aşura çadırı

Aşura çadırından detay

Şehit Mazlum Cenin Efes Film Gibi 

-Iğdır Gün Işığı Derneği Başkanı Serdar Arat ile röp

( IĞDIR ) IĞDIR

- Hz. Hüseyin 72 yareniyle birlikte Kerbela'da şehit edilişinin yıldönümü nedeniyle Iğdır’da aşura çadırı kuruldu. Hz. Hüseyin ve beraberinde şehit olanları anmak amacıyla Zübeyde Hanım Bulvarı'nda “Kerbela'dan bir esinti” adı altında çadır kuruldu. Kerbela'da yaşananları canlandıran ve o zamana ait sembolik materyallerle zenginleştirilen Kerbela sahnesi, Kerbela'da yaşananları anlatan kitap, CD, resim ve film gibi materyallerin de sergilendiği aşura çadırını her kesimden insan ziyaret ediyor. Iğdır Gün Işığı Derneği Başkanı Serdar Arat, aşura merasiminin her yıl Iğdır’da olduğu gibi İlçe ve köylerinde de geleneksel olarak yapıldığını belirtti.
Arat, “yıllardan beridir aşura çadırını şehir meydanında kuruyoruz. Bunun amacı, Hz. Hüseyin’in mazlumiyeti ve zülme karşı başkaldırısını çağ ve nesillere iletebilmek. Bizden öncekiler bunu nasıl bize yetiştirmişler ise, bizde bizden sonraki nesillere ve günümüzde bu olaydan haberdar olmayan insanlara bu çağrıyı iletebilmek vazifesiyle bu çadırı kuruyoruz. “Yokmu bana yardım edecek olan” Hz. Hüseyin’in son nefesinde bir feryadı olduğunu belirten Arat, “Hz. Hüseyin son nefesinde bir feryadı vardı. Feryadında, “Yokmu bana yardım edecek olan” çağrıya Lebbeyk demek ve o çağrıyı günümüze getirebilmek için bu etkinlikler yapılmaktadır. Aşura çadırı on gün boyunca kent meydanında kurulu kalıyor. Akşam Camilerden çıkan deste grupları aşura çadırına gelmekte ve Hz. Hüseyin’i ağıtlar eşliğinde anmaktadırlar. Iğdır'da yaşayan yerli ve yabancı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşura çadırı, sabah erken saatlerden gecenin ilerleyen vakitlerine kadar açık tutuluyor. (ET-AA-Y)
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