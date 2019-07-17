Kepçe operatörü de 'Bottle Cap Challenge' akımına uydu, kepçe ile kola şişesinin kapağını böyle açtı



- Esenyurt'ta bir kepçe operatörü kola şişesinin kapağını kepçe ile açtı. "Bottle Cap Challenge" akımına uyan iş makinesi operatörünün o anları kameralara yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan ve farklı şekillerde denenen "Bottle Cap Challenge" a Türkiye'den bir kepçe operatörü de farklı bir yorum getirdi. Esenyurt Akçaburgaz'da bir inşaat şantiyesinde kepçe operatörü yerdeki kola şişesini devirmeden kepçe ile birkaç hamlede kapağı açtı. O anlar ise oradaki vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde iş makinesi operatörünün başla talimatı ile kola şişesi kapağına dokunuşlar yaptığı sonrasında ise kapağın açıldığı görülüyor.

