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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kentte biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyorlar

Kentte biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyorlar

Lapa lapa kar yağışı

İş Makinesi Karla Mücadele Kar Yığınları Kar Yağışı Irak 

-Gece kar görüntüsü
-Gece oynayan çocuklar ve röportaj
-Gündüz saatlerinde belediye tarafından yapılan karla mücadele
-Toplanan kar yığınların şehir dışına çıkartılması
-Bir belediye personeli ile röportaj
-Yapılan çalışmalardan görüntüler

( HAKKARİ ) Merkezde toplanan kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşındı HAKKARİ

- Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri, kentte başlattıkları mücadele kapsamında çarşı merkezinde topladıkları kar yığınlarını kamyonlarla şehir dışına taşıyor. Hakkari’de dün etkili olan ve sabah saatlerine kadar devam eden yağışların yerini soğuk havaya bırakması üzerine Hakkari Belediyesi tarafından karla mücadele çalışması başlatıldı. Kentin 15 değişik mahallesinde dün akşam başlatılan karla mücadele çalışması sabah saatlerinde de devam etti. Mahalle yollarının kardan temizlenmesiyle birlikte çarşı merkezinde de çalışma başlatan ekipler, biriken karları kamyonlarla kent dışına taşıdılar. Cadde ve sokaklar başta olmak üzere bütün yollarda hummalı bir çalışma başlatan belediye ekipleri, 8 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor. (FT-MSA-Y)
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