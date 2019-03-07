Kazada ölen çocuklarının mevlidini okulda yaptılar

-MEVLİDDEN DETAY

-ÇOCUKLARIN AHMET-MERAL TAŞ ÇİFTİNİN ELLERİNİ ÖPMESİ DETAY



( MANİSA )- Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuğun ailesi evlatlarının mevlidi okuduğu okulda yaparak öğrencilere hayır yemeği dağıttı MANİSA



- Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 15 Aralık tarihinde geçirdiği trafik kazası sonrası 5 günlük yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybeden ve bağışlanan organlarıyla 3 kişiye hayat veren Mustafa Emre Taş, öğrencisi olduğu Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesinde okutulan mevlit programıyla anıldı. Taş'ın anne ve babası tarafından da okuldaki öğrencilere hayır yemeği verildi.

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyken 15 Aralık tarihinde geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede verdiği 5 günlük yaşam savaşını kaybederek 15 yaşında hayata veda eden Mustafa Emre Taş, bağışlanan organlarıyla da organ nakli bekleyen 3 hastaya hayat verdi. Baba Ahmet Taş ve anne Meral Taş aldıkları kararla çocuklarının mevlit merasimini öğrencisi olduğu Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi’nde yaptı. Taş ailesi okulda Mevlit okutarak tüm öğrencilere hayır yemeği verdi. Oğlunun mevlidini çok sevdiği okulunda yapma kararı aldıklarını kaydeden baba Ahmet Taş, "Oğlum 15 Aralık'ta kaza geçirdi. Beş gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi verdi. 20 Aralık’ta vefat etti. Sığırtmaçlı Mahallesindeki cenazemize tüm okul öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Biz de oğlumuzun çok sevdiği okulu ve arkadaşları için oğlumun mevlit merasimini okulda yaptık." dedi.

Yemekten sonra öğrenciler vefat eden arkadaşları Mustafa Emre Taş’ın babası Ahmet Taş ile annesi Meral Taş’ın ellerini öptü. Vefat eden çocuklarının arkadaşlarıyla buluşan acılı aile ise duygu dolu anlar yaşadı. Okunan mevlit törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, şube müdürleri Yasemin Oral, Hasan Karakuş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



