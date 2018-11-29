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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi - ANKARA

Kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi - ANKARA

- Yenimahalle'deki trafik kazası - Cenaze namazı için gelenler - Cenaze namazının kılınması - Dua edilmesi - Namazı kıldıran Menekşe Ülkeroğlu'nun kardeşi imam Yavuz Ülkeroğlu'nun ağlaması - Tabutun omuzlarda taşınmasıKazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi - Ankara 'nın Yenimahalle ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 64 yaşındaki anne ile 35 yaşındaki oğlu, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandıANKARA (AA) - Ankara 'nın Yenimahalle ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Menekşe ile Sedat Ülkeroğlu, toprağa verildi.
Anne Menekşe (64) ile oğlu Sedat Ülkeroğlu'nun (35) cenazesi Kayı Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Kahramankazan ilçesindeki Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında defnedildi.Cenaze namazını Menekşe Ülkeroğlu'nun kardeşi imam Yavuz Ülkeroğlu kıldırdı. Yavuz Ülkeroğlu, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.Törene, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile kazada yaralandıktan sonra gördüğü tedavinin ardından taburcu edilen baba Ülkeroğlu ile yakınları da katıldı.
- OlayKuzey Ankara Çevre Yolu'nun Etlik istikametinden Batıkent yönüne giden Osman B. idaresindeki 06 AK 9460 plakalı lüks otomobil, dün, Hurdacılar mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Aziz Ülkeroğlu'nun kullandığı 06 DV 2801 plakalı araca arkadan çarpmıştı.Baba Ülkeroğlu kazadan yaralı kurtulurken araçtaki eşi Menekşe ile oğlu Sedat Ülkeroğlu hayatını kaybetmişti.Kazaya neden olan lüks otomobilin sürücüsü Osman B. olay yerinde aracını bırakarak kaçmış, ardından Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu.

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