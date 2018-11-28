Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - ZONGULDAK
- Cenaze töreninden görüntülerKazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Erhan Adaşbay'ın cenazesi toprağa verildiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki jandarma uzman çavuş Erhan Adaşbay son yolculuğuna uğurlandı.Çaycuma Kayıkçılar köyü mevkisinde dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Adaşbay'ın cenazesi, yakınları tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Gökçebey ilçesindeki evinin önüne getirildi. Burada Kur'an - ı Kerim'in okunmasının ardından helallik alındı.Erhan Adaşbay'ın cenazesi, daha sonra Merkez Ulu Camisi'ne götürüldü. Cenaze törenine Adaşbay'ın yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri ve askeri erkan katıldı. Adaşbay yönetimindeki 74 AC 370 plakalı otomobil, dün Kayıkçılar köyü mevkisinde, Kazım Salih K. idaresindeki 61 K 4215 plakalı tırla çarpışmıştı.Kazada yaşamını yitiren Adaşbay'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı ve izin için memleketi Gökçebey'e geldiği belirtilmişti.