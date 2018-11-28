Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - ZONGULDAK

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - ZONGULDAK

- Cenaze töreninden görüntülerKazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Erhan Adaşbay'ın cenazesi toprağa verildiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki jandarma uzman çavuş Erhan Adaşbay son yolculuğuna uğurlandı.Çaycuma Kayıkçılar köyü mevkisinde dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Adaşbay'ın cenazesi, yakınları tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Gökçebey ilçesindeki evinin önüne getirildi.
Burada Kur'an - ı Kerim'in okunmasının ardından helallik alındı.Erhan Adaşbay'ın cenazesi, daha sonra Merkez Ulu Camisi'ne götürüldü. Cenaze törenine Adaşbay'ın yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri ve askeri erkan katıldı.
Adaşbay yönetimindeki 74 AC 370 plakalı otomobil, dün Kayıkçılar köyü mevkisinde, Kazım Salih K. idaresindeki 61 K 4215 plakalı tırla çarpışmıştı.Kazada yaşamını yitiren Adaşbay'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı ve izin için memleketi Gökçebey'e geldiği belirtilmişti.

Jandarma Cenaze Trafik Kazası Uzman Çavuş Helal 

İlgili Foto Galeriler
Mardin Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıMardin Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Vatandaş Askerine Böyle Sahip ÇıktıVatandaş Askerine Böyle Sahip Çıktı
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Bursa Şehidini Son Yolculuğuna UğurladıBursa Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı