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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kazada hayatını kaybeden eşinin yerine muhtarlığa adaylığını koydu

Kazada hayatını kaybeden eşinin yerine muhtarlığa adaylığını koydu

oy kullanma detay

Yarış İlçe Seçim Kurulu Trafik Kazası Mahalle Muhtarlığı Muhtarlık Seçimi 

-Meltem Zengi açıklama
-Aydın Zengi foto

( ADIYAMAN ) - ADIYAMAN

- 31 Mart seçimlerinde Yeni Besni Mahallesinden muhtar seçilen Aydın Zengi'nin mazbatasını alamadan geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle yeniden gidilen seçimde Aydın Zengi’nin eşi de adaylığa başvurdu. 31 Mart seçimlerinde Yeni Besni Mahallesinden muhtar seçilen Aydın Zengi'nin mazbatasını alamadan geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle, ilçe seçim kurulu tarafından Yeni Besni Mahallesinde seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti. 4 adayın yarıştığı muhtarlık seçiminde hayatını kaybeden Aydın Zengi'nin eşi Meltem Zengi de mahalle muhtarlığı için aday oldu. Yeni Besni Mahallesinde Meltem Zengi, Veysel Özbay, İsmail Yıldız ve Ramazan Borazan muhtarlık için yarışıyor. Sabah saat 08:00'de başlayan oy kullanma işleminde bin 500 seçmen 5 sandıkta mahalle muhtar adaylığı için oylarını kullanıyor. Oy kullanma işlemi 17:00'de sona erecek.
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