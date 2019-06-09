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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kazada bir aile yok oldu... Anne, baba ve oğul yan yana defnedildi

Kazada bir aile yok oldu... Anne, baba ve oğul yan yana defnedildi

Cenaze namazlarının kılınması

Cenaze Trafik Kazası Cenaze Namazı Bayram Ziyareti Helal 

-Tabutların camiden çıkarılışı
-Mezarlığa götürülmesi
-Arşiv Gör
-Ergğn Yılmankaya'nın fotoğrafı

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bayram ziyareti dönüşü geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden anne, baba ve oğul, düzenlenen cenaze töreninin ardından yan yana toprağa verildi.
Elbistan-Malatya karayolunun Demircilik Mahallesi kesiminde dün yaşanan trafik kazasında, Malatya’dan bayram ziyaretinden dönen 2’si çocuk 7 kişilik Yılmankaya ailesini taşıyan otomobil, buğday tarlasına girerek takla atmıştı. Kazada, demir yığınına dönen otomobildekilerden sürücü Ergün Yılmankaya (29) ile babası Mehmet Ali (72) ve annesi Ayşe Fatma (69) Yılmankaya, olay yerinde hayatını kaybetmiş, Mehmet Ali (9), Sümeyye (3), Nurcan (26) ve Hüseyin Yılmankaya (39) yaralanmıştı. Kazada yaşamını yitiren anne, baba ve oğlu için Elbistan’da Hocazade Cami’inde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazında, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç ve çok sayıda vatandaş saf tuttu. Anne, baba ve oğlun cenaze namazı, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç tarafından kıldırıldı. Cenaze namazının ardından helallik alındı. Cenazeler, daha sonra omuzlara alınarak Hocazade Mezarlığı’nda yan yana defnedildi.
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