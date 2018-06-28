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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kaza sonrası otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza sonrası otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

olay yerinden genel ve detay görüntü

Trafik Kazası Akkale Ağır Yaralı 

-ekiplerin çalışmalarından detay
-yaralının sıkıştığı yerden çıkarılıp, ambulansa bindirilmesinden detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de ağır şekilde yaralandı. Edilen bilgiye göre, Çan - Çanakkale karayolunun 15 kilometresinde Etili Köyü sapağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Çan’dan Bayramiç ilçe istikametine gitmekte olan Tunay Türükmen yönetimindeki 34 AB 5620 plakalı araç ile Çanakkale’den Çan ilçe istikametine gitmekte olan Süleyman Durmaz yönetimindeki 17 FK 980 plakalı araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 17 FK 980 plakalı araç takla atarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü Süleyman Durmaz ağır şekilde yaralanırken, yanında bulunan eşi Kaniye Durmaz olay yerinde yaşamını kaybetti. 112 ekipleri ve Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu araçta sıkıştığı yerden çıkarılan Süleyman Durmaz, Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (UYC
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