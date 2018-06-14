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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kaza güvenlik kamerasına yansıdı - KOCAELİ

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı - KOCAELİ

- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü - Kazazedenin araçtan çıkarılarak ambulansa alınması - Kaza yapan araçlardan görüntülerKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, Mustafa Sayit Polat yönetimindeki 41 UP 768 plakalı otomobil, Barış Mahallesi Tübitak Yolu mevkisinde Selim Kiyik idaresindeki 34 NB 3792 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada yaralanan Polat, devrilen otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.Kaza anı, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobillerin çarpışması ve kazaya karışan araçlardan birinin devrilmesi yer alıyor.

Hastane Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 

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