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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri’de zincirleme kaza, 5 araç birbirine girdi

Kayseri’de zincirleme kaza, 5 araç birbirine girdi

Kaza yerinden detay

Polis Trafik Kazası Zincirleme Kaza Polis Ekipleri 

-Otomobillerden detay
-Polis ekiplerinden detay

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Dere mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 38 YD 159, 38 KV 077, 06 DG 5061, 38 HB 780, 35 KJ 651 plakalı otomobiller birbirine girdi. Meydana gelen kazada yol trafiğe kapanırken, polis ekipleri ikinci bir kazanın olmaması için olay yerinde önlem aldı. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.
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