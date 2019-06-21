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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kayıp genci arama çalışmaları devam ediyor - TUNCELİ

Kayıp genci arama çalışmaları devam ediyor - TUNCELİ

- Munzur Çayı'na düşen Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları - Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in suda arama çalışmalarına katılması - İl AFAD Müdürü Cem Erdoğan'ın dalışı - Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in konuşması - Engin Eroğlu'nun babası Ali İbrahim Eroğlu'nun konuşması - AFAD Müdürü Cem Erdoğan'ın konuşmasıKayıp genci arama çalışmaları devam ediyor - Tunceli Valisi Tuncay Sonel: - "15 Haziran'da talihsiz bir trafik kazasında otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşen Engin (Eroğlu) kardeşimizi devletimizin tüm birimleriyle arama çalışmalarımız devam ediyor"TUNCELİ (AA) - Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde 7 gün önce Munzur Çayı'na düşerek akıntıya kapılan Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Tunceli Belediyesi İtfaiye ekibi, Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) üyeleri ve gönüllü vatandaşların katılımıyla Munzur Çayı'nda ve kıyılarında arama çalışmaları devam ediyor. Tunceli AFAD Müdürü Cem Erdoğan da Malatya, Diyarbakır ve Cizre'den kente gelen ekiplerle beraber belirlenen noktalarda dalış gerçekleştirdi.Çalışmalarda, 27 yaşındaki Eroğlu'na ulaşılamadı.Arama çalışmalarını takip eden Vali Tuncay Sonel, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından 6 kişilik profesyonel bir ekibin de çalışmalara katıldığını belirterek, "15 Haziran'da talihsiz bir trafik kazasında otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşen Engin kardeşimizi devletimizin tüm birimleriyle arama çalışmalarımız devam ediyor. Yine AFAD'ımız, emniyetimiz, jandarmamız, özel gönüllü kuruluşlarımızla birlikte Engin kardeşimizi gün boyu gece geç vakitlere kadar arıyoruz." dedi.
Tunceli AFAD Müdürü Erdoğan'a sarılan Engin Eroğlu'nun babası Ali İbrahim Eroğlu, "Canım size kurban olsun. Siz olmasanız bu iş olmaz. Hepiniz canla başla giriyorsunuz suya. Oğlum sudadır." ifadesini kullandı.Erdoğan da Engin Eroğlu'nu bulmak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

Jandarma Trafik Kazası Şili 

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