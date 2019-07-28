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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Kavşakta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kavşakta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaza yerinden detay

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-Yaralılar detay
-Yaralılara ilk müdahale
-hastaneye kaldırılışları
-Detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde 100. Yıl bulvarı Antalyaspor Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KES 47 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 07 GZS 28 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası, 07 GZS 28 plakalı araçta bulunan 3 genç yaralandı, iddiaya göre diğer otomobilde bulunan biri kadın iki kişi ise olay yerine gelen başka bir araçla ayrıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazada her iki araç hurdaya dönerken, olay yerinde bulunmayan diğer kazazedelerin yaralı olup olmadığı konusunda bilgi edinilemedi.
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