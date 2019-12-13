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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Kaş’ta sağanak yağmur sebebiyle seraları su bastı, ürünler kullanılamaz hale geldi

Kaş’ta sağanak yağmur sebebiyle seraları su bastı, ürünler kullanılamaz hale geldi

yağan yağmur

İş Makinesi Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Akalan Yağan 

-iş makinelerinin çalışması
-üreticinin konuşması
-seaların içinden görüntü
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Kaş ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur sağanağa döndü, bazı seraları su bastı. Üreticiler seralardaki suyu boşaltmak için çaba harcarken, Kaş belediyesi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kaş’ın Kınık ve Ova Mahallesi’nde fındık büyüklüğünde yağan dolunun ardından başlayan sağanak yağış bazı seraları vurdu. Kırmızı kod uyarısının ardından bir gün süreyle seraların çevresinde adeta nöbet tutan çiftçiler beklenen sağanak yağmura bugün yakalandı. Saat 14.00 sıralarında başlayan yağmur özellikle Kınık ve Ova mahallesinde etkili oldu. Biranda kararan hava ve bastıran sağanak yağmur sebebiyle seraların bulunduğu alanlarda göletler oluştu, bazı seralarda bulunan ürünler, giren su sebebiyle zarar gördü. 2 dönüm serasına komple su girdiğini söyleyen üretici Osman Güzeloğlu, öğleden buyana bardaktan boşanırcasına yağan yağmur sebebiyle de henüz kızarmakta olan 2 dönümde ekili domatesin zarar gördüğünü söyledi.

Bölgede Kaş Belediyesi ekipleri seralardaki suyun boşaltılması için iş makinesi ve işçilerle çalışmalarını sürdürüyor.
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