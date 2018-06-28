Kartal’da 4 kişinin ölümüne neden olan otobüs şoförüne hapis istemi



- Kartal’da bir otomobilin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin otobüs şoförü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kartal’da bir otomobilin yolcu otobüsüne çarpması sonucu aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin otobüs şoförü Alaettin Gündoğdu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Nisan 2018 tarihinde şüpheli Alaettin Gündoğdu'nun 34 LU 9620 plakalı otobüsü ile Kartal Köprüsüne 30 metre kala yolcu almak için durakladığı sırada, Eren Kaya'nın iradesindeki 41 NR 830 plakalı otomobili ile otobüse arkadan çarptığı belirtildi. Her iki taraf da kusurlu bulundu Otomobilin yolcu otobüsüne arkadan çarpmasıyla otomobilin içerinde bulunan Eren Kaya, Esengül Kaya, Gülperi Polat ve Murat Polat'ın öldüğü, Ebru Polat'ında yaralandığının kaydedildiği iddianamede, trafik kazası tespit tutanağına göre, şüpheli sürücü Gündoğdu'nun yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklama kuralını ihlal ettiği anlatıldı. İddianameye göre, trafik kazası tespit tutanağında maktül sürücü Eren Kaya'nın da hızını trafik durumunun gerektirdiği şartlarda uygulamadan ve güvenli mesafeyi korumadan araç kullanmaktan kusurlu bulundu. Otobüs şoförünün 15 yıla kadar hapsi istendi Şüpheli otobüs şoförü Alaettin Gündoğdu’nun, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

