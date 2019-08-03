Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karşıya geçerken hayatını kaybetti...Kaza anları kamerada

Karşıya geçerken hayatını kaybetti...Kaza anları kamerada

GÜVENLİK KAMERASI

Çarpma Anı Trafik Kazası Kamera 

-OLAY YERİNDEN DETAYLAR
-ÖLENİN FOTOĞRAFI

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi İzmir-Uşak E-96 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Necati A. (56) idaresindeki 34 BEC 349 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Olcay Poliçe'ye (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Olcay Poliçe yolun kenarına savruldu. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Olay Poliçe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Poliçe'nin cansız bedeni morga kaldırılırken sürücü Necati A. ise gözaltına alındı. Öte yandan feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışan Olcay Poliçe'ye çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı