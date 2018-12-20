Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kars'ta trafik kazaları: 4 yaralı

Kars'ta trafik kazaları: 4 yaralı

- Kars 'ta trafik kazaları - 4 yaralı - Yollardan görüntü - Kaza yerinden devrilen kamyonlardan detaylar - Yaralıların ambulansa binmesi kaza yerinden ayrılması - Sarıkamış ilçesinde aynı yerde meydana gelen 2 trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldıKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde aynı yerde meydana gelen 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kars - Sarıkamış Karayolu Bozat köyü mevkisinde Hüseyin Şahan yönetimindeki tahıl yüklü 06 BP 7954 plakalı kamyon şarampole devrildi.Kazada, sürücü Şahan ile araçtaki Murat Kılıç yaralandı.Bozat köyü mevkisindeki bir başka kazada ise Maşallah Çelik idaresindeki 04 AC 603 plakalı kamyon yoldan çıkarak karla kaplı tarlaya devrildi.Kamyon sürücüsü ile araçtaki Adem Çelik yaralandı.Kazaları gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yetkililer, sürücüleri, bölgede etkisini sürdüren sis ve gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gizli Buzlanma Hastane Jandarma Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı