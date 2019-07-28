Karı koca kazada hayatını kaybetti, yakınlarını polis teselli etti

-Olay yerinde hayatını kaybeden çiftin cansız bedeni

-Kazaya karışan araçlar

-Polis ekiplerinin sinir krizi geçiren kişileri teselli etmesi

-Polis ekipleri

-Olay yeri genel detay

-hayatını kaybedenlerin fotoğrafları



( KONYA ) KONYA



- Konya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden karı kocanın sinir krizi geçiren yakınlarını polis teselli etti. Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya - Antalya Karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Seydişehir istikametine seyir halinde olan Sıtkı Y. idaresindeki 06 ZPK 58 plakalı otomobil, Sefaköy Mahallesi’nden çevre yoluna çıkmak isteyen Ali Ata (56) idaresindeki 42 ATA 57 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil de hurdaya dönerken kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan 06 plakalı araç sürücüsü Sıktı K. ve araçta bulunan ismi henüz belirlenemeyen 2 yolcuya ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı. Karı koca hayatını kaybetti Diğer araçta bulunan Sefa Ata ile eşi Fatma Ata'ya (59) müdahale eden sağlık görevlileri, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan karı kocanın cansız bedenleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kaza sonrası olay yerine selen Sefa ile Fatma Ata’nın yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Büyük üzüntü yaşayan Ata çiftinin yakınlarını ise polis memuru sarılarak teselli etti. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Ata çiftinin cansız bedeni Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

